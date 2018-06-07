兩岸論述「歹勢」惹議 柯首度鬆口：民調掉15％好厲害

台北市長柯文哲。（資料照）

2018-06-07 14:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受廣節目專訪，向聽了兩岸一家親的人表示「歹勢」，引發藍綠批評。柯文哲今在議場詢答時首度鬆口坦言，雖然覺得那天講話沒什麼問題，上節目到現在一頭霧水，到底發生什麼事情？我說你如果聽了不爽，我就是歹勢，但民調掉15%，是真的，好厲害！

市議員厲耿桂芳今在議場質詢時批評，柯文哲過去說兩岸一家親，後來為了拉攏綠營，就跟蔡英文道歉，老百姓紛紛說糟糕了！柯文哲就像是變形蟲，只要對自己政治有利就變更立場，批柯批失去自我本色，結果市長也選不成啦，還敢說是兩岸一家親嗎？

柯文哲苦笑回說，他也覺得奇怪，那天講話沒什麼問題，但沒想到閩南語翻成國語，意思會走樣，上節目到現在一頭霧水，到底發生什麼事情，「我說你如果聽了不爽，我就是歹勢」，但民調掉15%是真的，好厲害！

厲耿桂芳又問，前市長郝龍斌參加海峽論壇，指兩岸一家親要走向一家人，柯對此看法？柯表示，兩岸城市交流、經貿交流，加上大陸配偶台灣超過37萬，要否認也否認不了，37萬乘以2，有孩子跟親戚，都是事實，還是要表達善意，但國防該準備還是準備。

柯也說，民間交流不可能斷，經貿占了台灣40%，依存度太高了，但他也呼籲中國，不要動不動K台彎，一直K就會不爽。