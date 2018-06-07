奧議員OUT！ 公督盟：沒正常議會就沒正常國家

公民監督國會聯盟今公布「議員落選指標」供選民參考。公督盟執行長張宏林強調，沒有正常的議會，就沒有正常的國家，希望地方議會也能比照立法院，達到議事透明。（資料照）

2018-06-07 14:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕年底地方選舉也將改選縣、市議員。公民監督國會聯盟今公布「議員落選指標」供選民參考。公督盟執行長張宏林強調，沒有正常的議會，就沒有正常的國家，希望地方議會也能比照立法院，達到議事透明。

公督盟今舉辦「奧議員OUT議員」記者會，會中公督盟理事長黃秀端、執行長張宏林、財委會召集人黃文龍、常務監事謝東儒、首都監督聯盟代表廖惠、桃園在地聯盟代表黃仲豪、宜蘭縣公民監督聯盟理事長郭秉翰等人出席。

公督盟公布的「奧議員指標」，包含涉及司法案件、言行脫序、財產申報不實、違反政治獻金或利益迴避法、關說、濫用公款、表現不專業、不到議會開會、質詢或投票等；好議員指標部分，則有公開兼職狀況、公開職業執照持有狀況、簽署議會改革承諾書、支持議會透明、揭發市府弊案、支持廢除議員建議款配合款、公開助理聘用狀況、公開停車證發放名單。

黃秀端指出，有些地方議會過去20年來沒刪過一毛錢，很多資訊很黑暗，公督盟的目標是要讓地方議會更透明；讓議員更適任，因此這次公佈好議員、奧議員的指標，希望藉此讓不適任的議員能被淘汰，讓議會能更透明。

張宏林說，上述指標是公督盟初步的指標，可供民眾參考，過去公督盟曾說「沒有正常的國會，就不會有正常的國家」，如今相對應來說，是「沒有正常的議會，就不會有正常的國家」，呼籲民眾能協助提供更多好或奧議員的指標。

張宏林指出，根據調查經驗，許多地方議會的透明度，至少落後立法院10年以上。他強調，在經過許多公民團體的努力下，立法院這10年來已經有許多改變希望地方議會的透明能比照立法院的標準，若不透明，就無法監督。