吳音寧遭抄家式追殺 廖玉蕙：柯P坐視霸凌令人不齒

台北農產運銷公司總經理吳音寧。（資料照）

2018-06-07 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後不斷受到抨擊，外傳吳音寧父親、總統府資政吳晟有意辭職止血，但吳晟對此否認。作家廖玉蕙前幾天遇到吳晟，談及吳音寧多日遭到媒體和議員攻擊，心情不捨、面容憔悴，身為好友的她也百般不捨，「到底吳音寧犯了甚麼天條！」

作家廖玉蕙在臉書上表示，前幾天從中部北上，才剛出台北車站就遇到吳晟，對於女兒遭到鋪天蓋地的幾近追殺，吳晟步履蹣跚、眼眶泛紅，看了令人不捨。廖玉蕙說，從前常聽吳晟談到女兒，不是被呵護的「掌上明珠」，而是事事有自己看法的「掌心雷」，如今卻被說成「靠爸族」，這是拿政治世家小兒女的慣見取經來揣測。就連吳音寧的兄長、舅舅都被一併牽扯撻伐，母親莊芳華更是在夜裡崩潰痛哭，就如鄭愁予＜賦別＞詩裡所說：「這世界，怕黑暗已真的成形了……」。

廖玉蕙希望老友吳晟能夠挺過這番近乎抄家滅族的大難，她認為，吳音寧是誤闖叢林的白兔，不熟稔政治運作，進入北農這種龍蛇雜處的環境中，這隻小野兔在人人喊打、步步驚心中，經過夙夜匪懈、認真從事結果，創造稅後5500多萬的盈餘，堪稱歷年最高紀錄。證明沒有學得「奸巧、權謀、權術及八面玲瓏的應對政治語言」，也能在政治領域繳出亮麗的成績。

廖玉蕙指出，吳音寧事事被刁難，難道看會一張報表真的比改革積習、實質做出成績更好拿來說嘴。諸多對吳音寧的責難，都是欲加之罪，國民黨為選舉出此下策，但她素來所尊敬的台北市長柯文哲坐視霸凌，更讓她感到不齒，如果柯P為了選舉，可以棄守正義，她寧可棄票也不能支持這樣的權謀市長。