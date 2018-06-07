朱武獻組「宗華教信聯盟」 盼取得3席立委為宗教界發聲

2018-06-07 13:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前銓敘部長朱武獻日前把國策顧問聘書退回，他今天於電台節目上表示，他去年和各宗教成立宗華教信聯盟，是一個新的政黨，希望取得2020年的國會席次，目標是取得3席立委，這樣就可以組成黨團，為宗教界發聲。

朱武獻今天中午接受《POP搶先爆》專訪，對於蔡政府的年金改革、同性婚姻、兩岸政策等問題表達不滿。

朱武獻表示，他不是辭去國策顧問，而是沒經過他的允諾就續聘，所以就謝謝對方好意。他去年和各宗教成立「宗華教信聯盟」，是一個新的政黨，希望取得2020的國會席次，目標是取得3席立委，這樣就可以組成黨團，為宗教界發聲。跟政府溝通有平台，可以參與很多政策，這就很方便。

朱武獻說，蔡政府的年金改革會造成軍公教這3個族群不平等，要節省的支出不一定可以達成，應該要告訴人民，在軍公教調薪之後，重新精算的數字，可以節省多少錢，不然付出了重大社會代價，又不能提升軍公教士氣，國家運作會有問題。

被主持人問到自己是既得利益者，朱武獻說，這跟個人無關，要討論整體制度，年金不是不能改，但是他認為溯及既往就有違憲問題，應該積極開源。

談到同婚，朱武獻則說，他曾針對同婚議題召開記者會，招集宗教界反對，不過民進黨立委段宜康等人也不買帳，大法官後來也解釋違憲，「我瞧不起他們」，他認為婚姻平權不能這樣解釋，大法官解釋不對，但現在也已經來不及了。

至於兩岸議題方面，朱武獻則認為，兩岸經過九二會談當時確實並沒有共識，不過在後來有達成共識，就是一中各表，問題是現在民進黨不承認九二共識，就變成僵局，他曾建議總統蔡英文應該要弄一個「民共共識」，不過蔡英文並未回應他。朱武獻說，台灣籌碼越來越少，不能老是仰賴美國。