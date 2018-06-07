陸委會譴責《中國時報》虛構嚴審假象誤導民眾

陸委會表示，政府並未嚴審大陸商務人士來台，譴責中國時報惡意扭曲。（取自網路）

2018-06-07 13:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕《中國時報》今（7）日報導「美商警告：嚴審陸人來台、國際投資恐卻步」。陸委會表示，政府並未嚴審大陸商務人士來台，但該報惡意曲解美國商會「2018台灣白皮書」報告原意，虛構嚴審假象，蓄意誤導民眾、混淆視聽，誤導社會大眾，陸委會予以譴責。

陸委會指出，美商歷年均公布白皮書，提出對政府之建議。本年建議政府放寬大陸商務人士來台簽證效期，為便利商務往來，並無「警告」政府，也無若不修正，恐讓國際投資卻步等內容。

陸委會說，中國大陸商務人士來台簽證效期之相關規定，自政府上任以來未作更動，最長不得逾一個月，既未改變此一規定，何來「嚴審」之說？

陸委會表示，中國大陸商務人士來台簽證效期相關規定，自政府上任以來未作更動，最長不得逾1個月，並未改變此規定，沒有「嚴審」之說。「嚴審」大陸人士來台僅針對來台具統戰目的的中國大陸高官，其他交流一切如常。

陸委會強調，昨晚已向中時澄清：「政府已持續檢討放寬大陸人士來台從事商務活動之規定，並簡化相關申請程序，未來將由相關機關評估整體實際需求。」但中時今天報導仍虛構政府將「嚴審」的假象，蓄意誤導民眾。

陸委會表示，對於外界所提各項修法建議，將繼續配合主管機關內政部移民署及相關部會，持續檢討中國大陸商務人士來台相關規定，以營造便利商務運營的友善環境。