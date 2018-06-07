川普長子出席AIT新館典禮？外交部：無此方面資訊

外交部發言人李憲章。（資料照）

2018-06-07 13:05

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在臺協會（AIT）內湖新館將於下周二落成，美方將派何人出席受外界矚目。外媒報導指出，川普長子不具官銜、又有重要地位，為可能人選之一。外交部今天對此表示，外交部目前沒有這方面的資訊，不過非常歡迎美國政府派遣任何足以展現重視此事的代表人士來台。

AIT新館落成為台美關係里程碑，美方代表出席層級備受矚目，之前曾經傳出川普政府可能派出挺台的國家安全顧問波頓（John Bolton），藉此進一步升高美國與台灣外交層級。但因AIT落成典禮與世紀峰會「川金會」撞期，又有報導指出美方將不會派出高層官員來台，而是以軍艦通過台灣海峽表達支持。

《南華早報》5日並引述不具名消息人士報導，美國不派內閣級官員參加AIT落成，是因為顧慮中國將因此強烈反彈，甚至驅逐美國駐北京大使。報導內並提及，美國可能派出無官職的重要人士，可能人選包括川普總統的長子川普二世（Donald Trump Jr.）。

本報6日則報導，根據華府外交人士指出，川普政府可望派出國務院助理國務卿層級的資深官員出席典禮。不過不是主管東亞事務的代理助卿董雲裳，而可能是主管教育與文化的助卿羅伊斯（Marie Royce）。

外交部發言人李憲章今天表示，外交部目前沒有這方面的資訊，不過非常歡迎美國政府派遣任何足以展現對台美關係以及AIT新館落成盛事之重視的代表人士來台，不論是政府官員或是民意機構人士，「我們都非常歡迎」。