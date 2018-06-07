吳音寧績效比他好？韓國瑜批農委會副主委

2018-06-07 12:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對民進黨提出的「吳音寧與韓國瑜績效比較」，國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天抨擊農委會副主委陳吉仲，他強調自己與吳音寧在北農總經理任內的績效，陳吉仲心裡非常清楚，卻數度公開宣稱吳音寧做得比較好，「陳吉仲為了做官，簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要。」

韓國瑜今早出席鼓山區「代天府第10屆董事長、常董、常監暨全體幹部就職典禮」，他回答媒體說，國民黨新北市長參選人侯友宜獲得提名後，民進黨開始對侯友宜展開政治攻擊，如今民進黨攻擊的矛頭轉向他，要把他鬥臭、鬥垮，顯示他的選情已經對民進黨的參選人陳其邁帶來強大的壓力，他嚴重懷疑，假如沒有了政治抹黑、選舉奧步，民進黨是不是就不會選舉了？

韓國瑜指出，他實在搞不懂陳吉仲為何要赴民進黨的中常會，提出吳音寧與韓國瑜的經營績效比較？北農有那麼多任總經理，為何陳吉仲單單只是比較吳音寧與韓國瑜？

韓國瑜說，他在北農的經營績效，陳吉仲的心裡非常清楚，台灣所有的農民、北農600位員工、3千多位承銷人，他們的心裡更加清楚，陳吉仲為了做官，不惜數度宣稱吳音寧做得比他還好，「陳吉仲為了做官，簡直是把官位看得比祖宗牌位還重要。」

針對民進黨說法，吳音寧擔任總經理的期間，北農106年的獲利5597萬元，是近5年來的最好成績，韓國瑜擔任總經理的年度，北農從102年到105年的獲利僅是分別為3502萬元、3734萬元、4200萬元、5217萬元。

韓國瑜則反駁表示，他擔任北農總經理的時候，105年發放了8400萬元的端午、中秋節獎金，到了吳音寧擔任總經理，大幅減少獎金的發放，端午節只發1萬元、中秋節更沒有發放獎金，顯然吳音寧是把應該發給員工的獎金，拿來做為公司的獲利，若是他當年沒有發放8400萬元獎金，北農105年的獲利豈不是高達1億3千多萬元？