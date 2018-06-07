世足賽將開打 我球迷證仍為「台灣（中國）」

2018俄羅斯世界盃足球賽將於6月14日登場。（法新社）

2018-06-07 12:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界盃足球賽14日將開打。世足賽官方球迷證將台灣標註為「Taiwan（China）」，引起爭議，我雖抗議但至今未更改。外交部亞非司副司長羅靜如今天表示，俄方表示改名有「技術困難」，且比賽鄰近，較難重新辦理，且若資訊不一致，可能影響球迷出入境。羅靜如強調，駐處持續溝通、交涉中，希望俄羅斯能更正網站資訊。

第21屆世界杯足球賽訂於下週四（14日）起，至7月15日，將在俄羅斯首都莫斯科等11個城市舉行比賽，赴俄觀賽的球迷可持有效護照和球迷證，在當地時間6月4日至7月25日間多次出入境，不需要另外辦俄國簽證。羅靜如今天出席外交部新聞說明會時，提醒赴俄球迷注意，行前要檢查球迷證個人資料是否正確，必須和護照資料一致。

俄羅斯所發給的球迷身分證為提供外國公民免簽證入境俄羅斯的服務，效力分別為首場賽事前10天、終場賽事後10天，無論是出入境還是觀賽皆得出示。但卻將台灣標註為中國台灣「Taiwan（China）」，雖然外交部已要求更正，但俄方上月初表示這是依照「一中原則」的慣稱。

羅靜如表示，目前已掌握到有超過1500位國人申請主辦單位核發的球迷證（fan ID）要前往俄羅斯觀賽，我駐俄羅斯代表處除了原有的急難救助專線外，還另外新增世足賽緊急聯絡專線：+7（925）611-4382，提供給赴俄羅斯觀賽的球迷急難救助用。

羅靜如也另外說到，舉辦球賽的11個城市中，加里寧格勒（Kaliningrad）位於歐陸地區，若從俄羅斯搭火車往返該城市將過境白俄羅斯，若球迷持有球迷證和護照可免辦理白俄羅斯過境簽證，以陸路方式過境，但不包括入境白俄羅斯。

羅靜如表示，外交部領事事務局網站已新增「世界盃足球賽期間赴俄旅遊的注意事項及緊急狀況處理方式」資訊，供民眾參考。