再談北農爭議 柯P嘆氣：藍綠島內互打把台灣打趴了

台北市長柯文哲7日出席「永續樂活‧免廢暢飲」系列行動啟動記者會。（記者張嘉明攝）

2018-06-07 12:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧爭議持續延燒，繼日前北市府突襲查帳後，據轉述，民進黨主席、總統蔡英文昨在中常會上表示，應有人協助吳政治攻防。台北市長柯文哲今早受訪，嘆了一口氣後表示，總統一但表態，綠營勢必被迫集結，藍營不打才怪，過去20幾年台灣就是這種藍綠、政黨惡鬥中島內互打，「台灣自己到最後都打趴了」。

柯文哲上午出席慈心基金會「永續樂活 免廢暢飲」活動後，再談北農查帳後續。柯文哲表示，他跟監察人、北市財政局副局長沈榮銘說，要查就把他任內三年半的帳都查一查，但發現帳太多了，整理大概還需要一點時間，但有交代要再召開臨時董事會之前公布，給社會一個交代。

媒體又問，昨天蔡英文在中常會下令力挺吳音寧，對民進黨上到下都在護航有何看法？柯嘆氣問，「真的要講嗎？」接著說，從韓國瑜到無音寧，這兩個我都認識，都不覺得有什麼大問題，他們在執行業務上我看都還好啦，「可是你看一個是已經被搞掉了，一個是被打到我看都很難有效執行業務」，自己常在想，在這種混亂的社會，如何讓台灣可以在一個穩定當中前進，也是蠻辛苦的

柯直言，總統一但表態，綠營被迫一定要集結，「綠營一但集結，國民黨不打才奇怪！」過去20幾年，台灣不就是在這種藍綠惡鬥、政黨惡鬥當中島內互打，台灣自己到最後都打趴了。

柯也說，他的態度就是公開透明，就把資料整理公開，如果有什麼需要改進的，就再改進，台北市政有多少議題可以討論，但是不要為了一個北農幾瓶紅酒（正確應為洋酒），幾乎整個議會其他事情都沒有在關心，這不就是台灣今天的困境嗎？

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