中國口音人士冒用我外館名義詐騙全美

外交部發言人李憲章。（資料照，記者呂伊萱攝）

2018-06-07 12:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕「中國口音人士」與「機器錄音」冒充我外館名義，大規模詐騙全美僑胞，「紐約辦事處一晚就接到300通回撥電話」。外交部今天對此表示，自5月開始，我駐美國外館密集出現名義遭冒用的詐騙案例，「範圍幾乎涵蓋全美」。外交部發言人李憲章說，我方已經通報美國警政單位，盼美方積極調查此犯罪行為。

李憲章今天在外交部新聞說明會上表示，我駐美代表處及辦事處，最近幾個月陸續出現名義遭冒用詐騙案例，規模幾乎全面涵蓋美國國土，包括華盛頓、紐約、波士頓、邁阿密、西雅圖、洛杉磯、檀香山、亞特蘭大、芝加哥、舊金山等外館都接獲通報。

行騙手法包括將來電顯示號碼修改為辦事處緊急聯絡電話的方式，以「機器錄音」撥打僑胞或外籍人士電話，要求通知民眾取件、繳費、要求匯款或告知民眾遭通緝或限制出境，但一回撥就會撥打到我辦事處，「紐約辦事處一晚就接到300通」。或是由「操中國口音的人士」，冒用代表處、辦事處名義打給僑胞，要求提供個資，根據回報，如果反過來詢問詳情，對方口氣甚至相當嚴厲，使僑胞受到驚嚇。

李憲章說，目前也已經出現錢財遭騙的案例，我方盤整比對後，認為這是有組織性的大規模詐騙犯罪。我方已經通報美國警政單位，希望美方積極介入調查，協助遏止這種犯罪行為，也揪出幕後主使者。李憲章也說，我代表處與辦事處也透過網頁公告、各僑團系統與媒體，提醒僑胞注意此趨勢，以免受騙上當。