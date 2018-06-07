PM2.5均值降至22.3微克 林佳龍：創8年來新低

2018-06-07 11:53

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年1月到5月的空品數據出爐，台中市長林佳龍在個人臉書表示，台中市PM2.5均值降至22.3微克，是8年來最好的紀錄，5月份的均值更降至17.2微克，將持續透過多元方式，改善不同來源造成的污染，全力把境內污染源減到最少。

林佳龍提到，造成空污的成因繁多，但市府推動工廠汰換重油鍋爐、加嚴管制排放；也透過交通政策鼓勵電動車，減少廢氣；長期而言，也積極完整大眾運輸建置，減低私人運具的依賴，針對不同污染源對症下藥。

林佳龍強調，台中市值得更好的空氣品質，同時，好空氣要靠不斷地檢討改進、具體實踐，市府將持續推動各項空汙防制策略，讓空品越來越佳。

林佳龍的臉書文一出，獲得網友迴響，不少民眾紛紛留言「今年空氣品質不錯，下半年也要繼續維持呀！」、「空氣真的改善許多」、「台中明顯的空氣變好了、路也平坦了！」等肯定，顯見民眾也共同感受到空品確實改善。

市府指出，台中市去年針對中火等固定污染源，制定加嚴排放標準，並大減中火生煤500萬噸，創下歷史紀錄。今年更將不分大小燃油鍋爐全數納管，並將補助預算從105年的300萬元提升到今年3000萬元，目標年底前讓全數燃油鍋爐汰換成燃氣鍋爐，對於空品將有相當助益。

此外，也鼓勵市民汰換老舊二行程機車及柴油車，並持續加碼補助汰換經費，同時積極建置電動公車，從目前全國最多的85輛進一步增加至150輛；餐飲業者油煙管制則加碼列管至2000家，並不定期稽查，降低逸散污染。感謝各界努力，共同改善空污，也期盼在各界的合作下共同創造更佳的空氣品質。