王威中爆侯友宜高價出租文大宿舍 年坑教育部500萬補助

2018-06-07 11:45

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員王威中今早召開記者會，指國民黨副市長、國民黨新北市長參選人2011年起將陽明山土地出租給文化大學作為學生宿舍，且價格高於周邊行情，按契約每年調漲的5％租金（大群館）還由教育部補助款支付，光今年差額就達500多萬元，痛批侯是吸血鬼。

對此，都發局建管科長林玄理回應，依照北市土地使用分區，該區不得作宿舍使用，將發函文化大學要求限期改善，若未改善將予以開罰，最嚴重可斷水斷電；由於文大將宿舍登記為「集合住宅」、非做「寄宿住宅使用，依規定要由主管機關認定，將函文教育部。

王威中表示，陽明山長期限建，學生宿舍取得不易，侯友宜在國民黨黨國不分時代以特權取得偏門財，在陽明山多筆土地、資金都來源不明，侯至今仍未正面回應；位於士林區凱旋路11號的文化大學宿舍「大群館」土地登記在侯友宜妻子任美鈴名下，自2011年起以約1500多萬元高價出租給文化大學，契約也載明「土地租金逐年調漲5％」，至今年租金已達2110萬元。

王威中指出，文化大學學生入住大群館宿舍費越來越貴，已從17500元漲到18200元，5坪大空間也從住2人擠成4人，相較周邊單人出租套房5至7坪1萬元行情，貴了20％以上，弱勢學生根本住不起。

王更發現，大群館即使住滿也僅有1500萬元宿舍費，難以支付2100萬元的土地租金，缺口應是由教育部補助款支應。

王進一步指出，該區土地使用分區屬於「特住二」，僅能做集合住宅使用，不允許做高人口密度的寄宿單位，但該棟建築物每戶各有獨立水電、門牌，硬是將宿舍解釋為集合住宅，根本公然挑戰北市法律，要求北市應立即開罰。

都發局回應，北市土地使用分區採取正面表列，第二種住宅區僅允許做集合住宅，至於「寄宿住宅」則不在規範內，以正面表列不可以做學生住宅；林玄理也表示，若有違法事項，第一階段會先行政指導2個月，之後會依法開罰使用人文化大學6至30萬元、並附件土地所有權人，得連續開罰、最嚴重將會斷水斷電。

不過林玄理也坦言，宿舍認定由各主管機關認定，大學宿舍主管機關為教育部，該棟建築是否為「宿舍」還是要教育部認定，將會發函詢問。