反空機降操演軍武動員 清泉崗愛國者飛彈首亮相（圖輯）

我國愛國者三型飛彈車疾駛而出，進行緊急疏散。（記者劉信德攝）

2018-06-07 11:10

〔記者涂鉅旻／台中報導〕國軍今日上午在台中清泉崗基地進行「聯合反空機降操演」，動員F-16、IDF經國號戰機、各型攻擊直升機、CM11戰車、雲豹裝甲車等軍備及4100餘名官兵，值得一提的是，在假想敵空軍對我國機場炸射時，我國愛國者三型飛彈車立即疾駛而出，疏散到其他地點。至於愛國者二型飛彈也豎起發射架警戒，展現清泉崗基地防空飛彈戰力。

國防部表示，今日操演可分為二階段，第一階段為基地防衛作戰，依全民防衛動員機制，整合並善用民間資源，首次運用民用型無人機及航控人員，執行戰場偵蒐、目標標定、戰果監控等，納入本次作戰驗證；其次，在機場跑、滑道搶修方面，亦採人、裝併徵的動員方式，徵集民間機具及操作人員納入軍勤隊編組，模擬戰時機場跑、滑道搶修作業；另於指管通信中繼備援項目，結合民營電信公司演練通信中繼運用等作為，維持部隊指管暢通。

國防部表示，為強化後備戰力，此次亦動員後備部隊實施臨戰訓練及軍勤隊投入清泉崗基地作戰整備，磨練軍事動員效能。

至於第二階段演練「反空機降作戰」，國防部表示，此操演可區分防空部隊暨戰機緊急起飛接戰、基地防衛部署、基地防衛作戰、空中密接支援、空中突擊作戰及攻擊掃蕩作戰等六個課目，透過實戰場景磨練作戰區的聯戰作為，同時提升指管效能，達成演習目標。

由於台中清泉崗基地為軍民合用機場，一旁極為台中航空站，因此此次操演採實兵不實彈，但包括F-16戰機、IDF戰機及各型攻擊直升機，仍發射熱焰彈模擬對地攻擊，而雲豹裝甲車、M60A3戰車也發射煙霧彈隱蔽。另外，攻擊直升機掩護運輸直升機，搭載防守軍官兵反擊，並藉由震撼彈等爆破，增添演習真實感。

總統蔡英文稍早也和史瓦帝尼王國（原稱史瓦濟蘭）國王恩史瓦帝三世一同視導此次操演，演習結束後，蔡英文也頒發加菜金給官兵，同時發表演說肯定官兵表現。

我國愛國者三型飛彈車疾駛而出，進行緊急疏散。（記者劉信德攝）

阿帕契發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

圖為紅雀無人機。（記者劉信德攝）

傘兵空降。（記者劉信德攝）

傘兵空降。（記者劉信德攝）

F16發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

F16發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

發煙車施放煙幕。（記者劉信德攝）

IDF發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

IDF發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

空勤總隊支援演習任務。（記者劉信德攝）

演習任務進行。（記者劉信德攝）

演習任務進行。（記者劉信德攝）

空投物資。（記者劉信德攝）

IDF緊急起飛。。（記者劉信德攝）

眼鏡蛇攻擊直升機發射熱焰彈。（記者劉信德攝）

陸軍特指部特三連ˊ中尉副連長黃嘉慶（左）、上兵機槍兵黃志剛（右）兄弟檔。（記者劉信德攝）

陸軍特指部特三營中校營長古瑞彬，也為秦良丰加油，希望他趕快康復歸隊。（記者劉信德攝）