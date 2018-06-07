與中央唱反調？藍營新竹縣提名爭議 馬英九表態「全民調解決」

2018-06-07 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會日前決議撤銷以全民調決定新竹縣長人選，不但引來當事人立委林為洲感嘆被「做掉」，多位青壯派藍軍立委昨天也質疑「邏輯錯誤」，要求應該尊重最初的規則，前總統馬英九辦公室今天更發出新聞稿指出，馬英九「也注意到最近初選情勢發展，引發爭議」，強調為免造成親痛仇快的結果，黨內初選只要按照原有制度走，最能弭平爭議。

對此，國民黨發言人洪孟楷回應表示，一切符合民主過程，盼各界尊重。

馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，國民黨中常會去年10月就通過「107年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」，如果發生參選人無法協調產生提名人選的情形，就依據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」的規定，也就以是全民調的方式進行黨內初選；今年以來包括台北、新北、台中等原本競爭激烈的縣市，都是依照去年10月通過的提名辦法，用全民調的方式進行黨內初選，以決定提名人選，民調出爐後原本的競爭對手也都能接受，獲得媒體一致好評，認為國民黨是有制度的優良政黨，在在證明全民調確實公平可行。

徐巧芯並指出，馬英九認為，黨內初選只要按照原先公布的制度走，不要因人設事，相信就能弭平爭議，馬也希望國民黨各縣市的提名人選能盡快出爐，團結一致，贏得年底的勝利。

面對馬英九與黨中央唱反調，洪孟楷回應表示，有關新竹縣長候選人提名作業，目前由副主席曾永權所組成的中央提名小組黨透過各種在地連結管道尋找「最能勝選」的人選，本次國民黨在縣市長提名的目標很明確，就是希望各地都能勝選，所以不會有因人設事的狀況。

而目前中央提名小組目的就是為了延續國民黨在新竹縣的執政，而這決定方式是5月30日經由中常會決議通過，這是中常會民主的決定，盼各界都能夠尊重；洪孟楷強調，黨中央對於新竹縣長人選並沒有任何預設立場，中央提名小組會全力進行協調，國民黨清楚認知要看到的是團結的藍營，因此在這個前提下絕對會提出最能夠代表藍營年底拚選戰的候選人。