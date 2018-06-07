郝龍斌赴中高喊「兩岸一家人」 楊偉中分析：很難堪！

中國國民黨副主席郝龍斌6日首次與中國國台辦主任劉結一會面。郝龍斌表示，國民黨與共產黨應該是夥伴關係，透過建立窗口，讓台灣民眾在大陸的問題獲得解決。（中央社）

2018-06-07 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨副主席郝龍斌近日率團參加中國「海峽論壇」，他在5日表示兩岸經過幾十年交流後，不只是「一家親」更是「一家人」，6日在「海峽論壇」開幕致詞時，更重申「兩岸一家人」的論調。對此，不當黨產會委員楊偉中直言，這樣很難堪。

楊偉中昨（6日）晚在三立節目「新台灣加油」表示，他認為這是「國民黨現在性質的一個變化！」楊偉中指出，過去前總統馬英久執政時，提到的是「一個中國九二共識」，根本不曾提到「兩岸一家親」，但這次郝高調的在臉書宣布「要出發去中國」的訊息，就算強調會和中國有對等的關係，「這個舉動真的前所未見」。

楊為中說，郝龍斌與中國全國政協主席汪洋見面時所說的「反對台獨」，讓他非常無法理解，直言國民黨「反對台獨」很理所當然，但過去常見做法都是，「在國內選舉時強調反對台獨，在中共高官面前不談此事或掩蓋過去」，但現在郝龍斌卻在中共面前講反對台獨，這樣不就是打台灣自己人嗎？「在台灣你內部路線與其他政黨不同是一回事，但怎麼會跑到那邊（中國）？」。

楊為中也質疑郝龍斌，莫非國民黨現在要改走過去前輩們的那條路？成為共產黨的花瓶政黨嗎？郝龍斌這趟行程難道真是要傳遞此訊息？「我覺得這是很難堪的！」