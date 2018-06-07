漢光演習 陸軍特指部同袍成功跳傘：良丰加油！

「良丰加油！」陸軍特指部特三營中尉副連長黃嘉慶（左）與上兵機槍兵黃志剛（右）兄弟檔，一起為秦良丰加油打氣。（記者歐素美攝）

2018-06-07 10:30

〔記者歐素美／台中報導〕「良丰加油！」漢光34號演習今天在清泉崗基地舉行，陸軍特指部特三營中尉副連長黃嘉慶、上兵機槍兵黃志剛兄弟檔及中校營長古瑞彬等，紛紛為日前跳傘受傷的同袍秦良丰加油打氣！古瑞彬說，「今天演練162名傘兵皆順利著陸，感謝良丰，因為他在健康上不斷進步，我們在訓練上也不斷精進，以達成上級交付的任務，希望良丰能趕快好起來，加入特三營的行列」。

黃嘉慶大學畢業後，因對特殊的戰事有興趣，報考專業軍官班後投入軍旅，目前擔任陸軍特指部特三營中尉副連長，這次漢光演習其擔任地面整治帶隊官，他表示，帶領地面官兵執行地面戰術演練，讓跳傘的袍澤可以平安完成任務，就是地勤人員最大的成效與回饋；弟弟黃志剛受哥哥黃嘉慶影響，也簽約四年轉志願役，同在陸軍服務，他表示，今年打算報考政戰專業軍官班，期許自己成為比哥哥更優秀的軍官幹部。

黃志剛今天也順利完成跳傘任務，他表示，秦良丰受傷後，長官也對他們心戰喊話，並加強訓練，所以今天跳傘時並不會害怕，黃志剛並和哥哥黃嘉慶，一起高喊「良丰加油！」為秦良丰加油打氣。

陸軍特指部特三營中校營長古瑞彬則說，今天漢光演練，特指部162人今天上午8點45分從機艙跳出，並成功著陸，我們是帶著感謝的心，感謝良丰，感謝他這段日子在病床上及精神上非常的努力，每天不斷的康復之中，所以我們在訓練上也不斷精進，以達成上級交付的任務，希望良丰能趕快好起來，加入特三營的行列。

他並指出，昨天前往醫院探視良丰，良丰雖因氣切無法說話，但還會用唇語等回應同袍，向長官問好及說「謝謝」。

陸軍特指部特三營少尉醫護組長朱世民，則是日前秦良丰受傷時，第一時間前往現場評估傷勢並進行CPR救護的人員，他表示，當天因醫護人員救護不間斷才有今天的「良丰奇蹟」，感謝當天在場的每位醫護人員。

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