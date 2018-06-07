黨產會查到了！政府「防衛捐」曾撥給國民黨當黨務經費

2018-06-07 10:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「防衛捐」款項不只給婦聯會，國民黨黨務經費預算也曾來自防衛捐！黨產會追查國民黨如何「國庫通黨庫」，在黨史資料中查到，國民黨46年度中央黨務經費總預算的來源，由國家總預算編列2400多萬元，及政府「防衛捐」撥助1400萬元等。

據了解，國民政府徵收「防衛捐」，乃是1950年2月間，由前東南軍政長官公署政務委員會指示制定「台海省防衛捐征收辦法」，再送台灣省參議會通過，1951年3月台灣省政府正式公布施行。

該征收辦法，對所得稅、地價稅、契稅、營業稅、房捐、娛樂稅、牌照稅、戶稅、汽油費、電費等，課徵不同比率防衛捐，是台灣50年代僅次於菸酒稅收的第二大收入。

「黨國不分！」黨產會委員指出，1957年7月12日，國民黨秘書長張厲生將該黨中常會第369次會議紀錄，呈報給總統府；從該會議資料可知，國民黨黨務經費來源多元，幾乎都是拿國家公帑，連防衛捐的稅捐亦被國民黨拿去用。

據黨史資料紀載，國民黨46年度黨務經費全年預算總額為6430萬元、經常費1319萬元、事業費4218萬元、專款696萬7000元、總預備費194萬7980元。

其款項來源：「計國家總預算所列協款收入2489萬8360元、政府防衛捐撥助1400萬元、政府人民團體補助費項下撥助香港聯戰費104萬1600元、台灣省政府撥助革命實踐研究院分院經費230萬元。」

委員指出，除此之外，黨務經費來源還有黨員繳納黨費解繳中央200萬元、事業機構解繳盈餘600萬元，營運物資盈餘600萬元，合計為5623萬9960元，收支差絀約806萬餘元，至於不足部分，該檔案也提及「尚待另籌財源」。