國軍戰力是國安保證 蔡英文：國軍在，台灣就在

總統蔡英文今日上午赴清泉崗基地視導聯合反空機降操演。要國軍謹記「只要國軍在，台灣就在」（資料照）

2018-06-07 09:42

〔記者涂鉅旻／台中報導〕總統蔡英文今日上午赴清泉崗基地視導聯合反空機降操演，蔡英文稍早演說表示，國防建軍基本原則，需建立在「實」這個字上，確實地演練與檢討，才能建立精實戰力，確保國家安全。她也說，國軍戰力是國安保證與社會繁榮基礎，也是民主自由價值的後盾，盼國軍弟兄姊妹時刻記得，「只要國軍在，台灣就在」，她一定全力支持國軍。

蔡英文表示，為達成求「實」目標，上月她在蘇澳海軍基地測試快速反應戰力，前幾天也在九鵬基地測試空防縱深防禦能量，今日則觀察國軍如何透過軍民整合、三軍聯戰，確保空軍基地安全。蔡英文表示，這段時間來，她時刻看到國軍真實戰力，絕對有信心達到「防衛固守、重層嚇阻」目標，國軍不怕苦難，也充滿信心和決心。

蔡英文也提及數日前駕駛F-16戰機失事殉職的吳彥霆少校，她表示，前幾天演訓，發生一起悲痛的意外，失去一名優秀的年輕飛行員，吳的殉職是國家損失，但也讓大眾了解，國軍官兵為保家衛國，為台灣社會付出很多，他們貢獻甚至犧牲，在此代表全體國人對國軍表達最高敬意。