今年旗山香蕉遭棄置是謠言照片 農糧單位：嘜擱亂傳啊！

2018-06-07 09:15

〔記者王俊忠／台南報導〕針對近日網路濫傳高雄市旗山及美濃地區有大量香蕉遭大卡車棄置照片，農糧署南區分署表示，經農糧署查證，該等照片是96年公共電視台所拍攝的畫面，與今年產銷情形無關，請民眾勿再轉傳這謠言訊息，以免傷害產業、損及農民收益。

農糧署與南區分署說明，今年春夏香蕉產量較去年微幅減少1%，但受氣候炎熱影響，各項夏季水果應市，造成香蕉價格下跌，該署早於4月起即擬妥各項因應措施並落實推動，包括洽請超市量販店擴大行銷4000公噸、輔導外銷1000公噸，鼓勵企業團購及農民市集等多元行銷610公噸，並公告收購加工350公噸；另該署為強化處理機制，以優於市場行情啟動青香蕉格外品去化措施，目標5000公噸，已有38處集貨場受理農民繳貨，將加速去化格外品，穏定香蕉價格，相關輔導措施總處理量達1萬公噸以上，可發揮穩定產銷功能。

南區分署表示，截至最近累計外銷數量已達994公噸，多元措施達1140公噸，近日產地青香蕉外銷收購價已回穩到每公斤12元以上；產地青香蕉合格品價格每公斤6-8元，格外品部分由該署今天起以優於市價每公斤5元持續辦理去商品化措施，減少市場干擾，因為網路訊息眾多，請民眾勿轉傳未經確認的不實產銷訊息，以免再次傷害產業，損害農民收益。