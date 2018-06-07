替夫看塔位... 吳彥霆妻淚喊：老公我會永遠跟你在一起！

今天凌晨12時左右，吳妻更新貼書貼文，表示謝謝國家、國軍以及眾人的關心與協助，「我們早上很順利的帶彥霆回家了」。（圖翻攝自吳妻臉書）

2018-06-07 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕空軍少校飛官吳彥霆4日駕駛F-16參與漢光演習，卻不幸於新北市五分山區墜毀身亡。吳妻與其他家屬昨天（6日）上山招魂，並前往新店碧潭空軍烈士公墓替吳彥霆看塔位。吳妻今天凌晨0時46分，更新臉書最新動態，感謝外界的援助，也隔空向逝去的吳彥霆示愛，「我真的好愛好愛他」，令人看了鼻酸。

綜合媒體報導，吳妻與親友昨天前往山上招魂，結束後捧著先生的牌位，難掩悲傷地喊著，「老公，我們上車囉！」接著前往新店碧潭空軍烈士公墓看塔位，口中不時唸著，「彥霆、我們下車囉」、「彥霆、我們上樓梯」，並聽專人介紹公墓的環境設施。

到了忠靈塔，空軍司令部人員提到「夫妻塔位」，若選擇此，根據習俗吳姓飛官將放在左邊，女方則是右邊。吳妻一聽，隨即告訴老公，「如果你要住在這邊，我以後會在你旁邊」，並持銅板擲筊，詢問先生「老公你想住在這裡嗎？」吳妻看見聖筊的回應，忍不住哭喊，「老公，我會永遠跟你在一起」。

吳妻凌晨在臉書表示，謝謝國家、國軍以及眾人的關心與協助，「我們早上很順利的帶彥霆回家了」。「我今天已經比前一日勇敢很多了」，也強調「不會怨恨任何人」。

吳妻提到，有「答應老公我會堅強照顧自己及兒子」，要他放心去天堂修行，並稱「我真的覺得我很慶幸，我這輩子遇到這麼愛我的人，我真的很謝謝我的老公，我也真的很想他，我真的好愛好愛他」。

吳妻還呼籲，不論是父母、愛人還是兄弟姐妹，請大家記得要珍惜當下與身邊的人。