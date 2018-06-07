獨家》政院查出手機新殭屍病毒擴散！全球百萬筆個資遭竊

行政院國家資通安全會報技術服務中心最近查出，名為「少爺殭屍網路」的新病毒正在大量擴散中，透過民眾使用無線網路分享器上網連上手機，或者民眾使用手機連上不明的WiFi，就可能被駭。（資料照）

2018-06-07 08:27

〔記者李欣芳／台北報導〕使用手機上網幾已成全民運動，但手機族要當心！行政院國家資通安全會報技術服務中心最近查出，正在大量擴散中的新病毒名為「少爺殭屍網路」，透過民眾使用無線網路分享器上網連上手機，或者民眾使用手機連上不明的WiFi，就可能被駭。

少爺殭屍網路 台灣近百人手機被駭

目前全球已有6000支Android手機被駭，遭竊的個人資料超過100萬筆，行政院統計，台灣已有近100人手機被駭，手機上的個資遭竊取，少爺殭屍網路正不斷發威中。

殭屍網路（Botnet），是指駭客利用自己編寫的分散式阻斷服務攻擊程式將數萬個淪陷的機器，即駭客常說的傀儡機或「肉雞」，組織成一個個命令與控制節點，用來傳送偽造包或者是垃圾封包，使預定攻擊目標癱瘓。

政院國家資通安全會報技術服務中心掌握，少爺殭屍網路攻擊發起位置來自中國與朝鮮邊界，它利用各國網路平台服務商的主機，針對亞洲區域家用路由器進行DSN劫持攻擊，誘騙民眾連網行動裝置安裝惡意APP。

騙裝惡意APP 可遠端操作撥號、接收、送簡訊

民眾一旦執行這個惡意APP，將跳出「啟動裝置管理員」的畫面，若選擇啟動，惡意APP就無法解除安裝，只能透過回復原廠設定才能完全清除。惡意APP除了可取得手機型號、作業版本系統、應用程式列表等資訊，也可竊取受害者的APP帳號、聯絡人資料及簡訊內容等敏感資訊，並且能遠端操作撥號、接收與寄送簡訊。

政院資通安全處處長簡宏偉表示，雖然少爺殭屍網路主要目標是韓國，但台灣目前不分廠牌的Android手機也都有被駭，他提醒民眾不要使用不明的WiFi上網，儘量使用自己熟知的WiFi，若不明WiFi是免費且不必輸入密碼即可上網，就要當心是否有問題。

行政院對使用無線網路分享器等家用路由器上網者也有4點防護建議，首先，避免將管理介面外露在公開網路；其次，更改設備出廠時預設的帳號密碼且勿使用過於簡單的密碼；第3、定期更新廠商推出的最新版本韌體；第4、檢查路由器相關設定是否遭竄改。