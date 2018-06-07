漢光登陸作戰操演，F16戰機「無顧忌」凌空參戰。（記者蔡宗憲攝）

2018-06-07 07:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海軍司令部清晨6時在加祿堂海灘，進行「漢光34號」演習代號「聯興」的「聯合登陸作戰操演」，今年雖然演訓規模不如往年，但剛不幸發生意外的F16戰機，仍依慣例參與2批共4架次的凌空壓制，令不少周邊觀賞民眾及軍事迷驚呼連連。

今年的聯興操演，參演人數僅500餘人，不如往年動輒超過2000人般盛大，但仍以兩棲基地完訓的陸戰旅及海、空兵力編成聯合兩棲特遣部隊，採以攻擊軍態勢，進行聯合兩棲作戰操演，動員18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘。

少了陸軍裝甲車、M60A3戰車等車輛，加上登陸地點北移，讓整個演訓過程縮短，軍方強調，每年的演訓科目都有不同，主要搭配各地演訓科目作戰訓練，至於F16戰機參與演訓則是依原本規劃進行，與日前發生意外無關也無接獲更動要求，對國軍各項武器設備有信心。

這次演練項目，主要是聯合兩棲部隊利用破曉時分，模擬共軍戰術戰法實施兩棲突擊作戰，以突擊橡皮艇及AAV7載具編成突擊舟波，達到兵力快速登陸的攻勢，並在海、空軍支援掩護下，向目標區灘頭登陸，迅速控領海灘附近要點，建立灘頭陣地，有效遂行聯合兩棲作戰。

漢光登陸作戰操演，F16戰機「無顧忌」凌空參戰。（記者蔡宗憲攝）

漢光登陸作戰操演，動員18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘。（記者蔡宗憲攝）

漢光登陸作戰操演，動員18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘。（記者蔡宗憲攝）

漢光登陸作戰操演，動員18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘。（記者蔡宗憲攝）

漢光登陸作戰操演，動員18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘。（記者蔡宗憲攝）

18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘，陸戰隊弟兄衝鋒。（記者蔡宗憲攝）

18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘，陸戰隊弟兄衝鋒。（記者蔡宗憲攝）

18輛次的AAV7兩棲突擊車搶灘，陸戰隊弟兄衝鋒。（記者蔡宗憲攝）

漢光登陸作戰操演，破曉出擊。（記者蔡宗憲攝）