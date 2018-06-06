「沉淪的不是音寧，而是嗜血的政客」 廖永來力挺吳音寧

針對送菜風波，台北市長柯文哲（右）、北農總經理吳音寧赴台北市議會答詢。（資料照）

2018-06-06 22:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧半來來被藍營民代批鬥得體無完膚，昨天更遭北市府派來的北農監察人查帳，藍營民代今天批得更凶狠，但吳音寧傍晚在臉書PO出北農今天與台灣食物銀行、1919食物銀行等社福團體共同召開殘菜蔬果制度化處理的座談會，文章PO不到3小時，300多人分享並留言加油，其中，前台中縣長、詩人廖永來更以魯迅小說《藥》比喻這個事件的荒謬，他說，「在這不義的時代，沉淪的不是音寧，而是嗜血的政客」，獲得許多網友按讚。

廖永來說，魯迅號稱最懂中國官場文化的作家，其小說《藥》訴說清末亂世的荒謬，故事主人翁之一華家有人罹肺癆，聽信民間偏方，吃「血饅頭」可痊癒，故事另一主人翁夏瑜面對滿清腐敗，起而對抗卻被斬首，夏瑜慷慨就義，華家到刑場拿饅頭沾血來治小孩的肺癆，訴說當時人的愚昧和自私。他說，「在這不義的時代，沉淪的不是音寧，而是嗜血的政客」。

這半年來，吳音寧針對北農的業務推展，總是會利用臉書告知，結果總是引來大量酸民留言，但今天傍晚5點首PO，到晚上8點就湧進300多則留言，大多是在幫她加油。蘇媽媽留言說，我是台北人，不藍、不綠，但在妳身上看到政治人物的堅毅，不曲附藍、綠，妳才是真正「白色的力量」。

還有彰化的網友說，我不知妳是不是民進黨還是無黨，反正趕快回來彰化選立委，別再受台北人凌遲了，我們家族15票全投給妳。