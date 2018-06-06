韓國瑜回擊吳音寧業務推廣費花較多 北農：算法完全錯誤

網路出現北農總經理前後比一比的文章。（記者楊心慧翻攝）

2018-06-06 21:50

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司陷入業務推廣費使用爭議，網路上出現「北農總經理前後比一比」的文章，比較韓國瑜、吳音寧的業務推廣費實支。韓國瑜今天發新聞稿指出，吳音寧在去年6月21日接任，應將262萬除6.33個月，平均每月實支是41.39萬，高於他2016年的平均40.5萬；北農晚間也發布新聞稿說，韓國瑜的算法完全錯誤！

北農昨天公布近5年業務推廣費實支，也強調從近5年的趨勢來看，去年的業務推廣費實支金額最低，公司的盈餘最高。

北農公布業務推廣費後，網路昨天出現一份「北農總經理前後比一比」的比較文件，讓韓國瑜相當不滿，認為北農歷任總經理這麼多人，為何只針對他和吳音寧做比較？

「北農總經理前後比一比」指吳音寧在2017年的業務推廣費262萬元，平均每個月21萬元。但韓國瑜認為，吳音寧是在去年6月21日接任，應將262萬除6.33個月，平均每月實支是41.39萬，高於他2016年的平均40.5萬。韓強調，既然網路出現這種錯誤內容，北農有必要公布歷任總經理的業推實支。

北農晚間發新聞稿指出，262萬元是去年全年的業推費，前3個月韓國瑜仍是總經理，期間也有使用業推費，所以算法完全錯誤。北農強調，吳音寧去年上任後平均每個月所使用的業推費為26萬，低於韓國瑜任內平均。