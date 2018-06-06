汪洋批「去中國化」 陸委會駁：不理解台灣民主體制

2018-06-06 21:42

〔記者鍾麗華／綜合報導〕由中國國台辦與多個部委主辦的「海峽論壇」，論壇大會今天在廈門召開，主管對台統戰事務的中國全國政協主席汪洋今首次出席，他在致詞時重申「一中與反獨」，並批評民進黨當局放任縱容「去中國化」，阻撓限制兩岸交流合作。對此，陸委會反擊，「中共無法理解台灣民主多元，兩岸融合如緣木求魚。」

陸委會指出，中國官員在「海峽論壇」的發言，惡意歸責我政府。北京當局無法理解台灣民主自由多元社會體制，只要是不順中共當局之意的言行，動輒以各種粗暴蠻橫的手段打擊我國家尊嚴、剝奪我民眾權益及破壞台海和平，迫我接受其讓渡主權之「一中」主張，與台灣主流民意期待背道而馳。

陸委會指出，中共當局利用兩岸交流平台進行統戰分化，企圖以經濟利益誘騙，最終只會證明沒有可持續性及表面性。中方如堅持走錯誤的道路，所謂「兩岸融合」、「心靈契合」只是緣木求魚。相信朝野各界都認清中共對台欺壓與利誘的兩面本質。

汪洋在論壇大會召開前，先與國民黨副主席郝龍斌會面，他在會見中說，台海形勢嚴峻複雜，兩岸關係的政治僵局還在持續，制度化溝通交流和協商機制已經「被迫中斷」，兩岸關係何去何從令人十分關注。

汪洋在稍後的大會致詞時，嚴詞批評台獨，他宣稱，對於當前兩岸官方交流停滯，是2016年台灣政黨輪替後，「民進黨當局放任縱容去中國化，阻撓限制兩岸交流合作，極少數台獨分子蓄意破壞兩岸關係和平發展」，才使得兩岸關係陷入僵局。

他並重申「一個中國」原則是兩岸關係的政治基礎，「體現一個中國原則的九二共識」是確保兩岸和平發展的關鍵，堅持「九二共識」是中國和台灣當局和各政黨開展交流的基礎條件。

汪洋說，台獨人士及其活動損害國家主權領土完整，煽動敵意對立是台海和平穩定的最大威脅，必須堅決反對。「挑戰一個中國原則，妄圖台獨的伎倆和行徑，都是註定要失敗的。」

他也指出，今年2月中國官方公布的31條對台措施，是要讓台灣民眾分享中國發展的機遇。而兩岸關係和平發展的牢固紐帶，是密切人文交流、促進心靈契合，「歡迎台灣人參與兩岸的交流活動」，尤其要給兩岸基層民眾和青年就業創業提供更多機會。