中國郵袋不翼而飛！賴揆：警戒心不足 關務署提檢討報告

2018-06-06 21:37

〔記者李欣芳／台北報導〕財政部關務署5月7日由基隆港海運進口來自中國、裝有中國郵政600件「郵袋」的貨櫃，擬再由桃園機場自由貿易港區轉空運出口之際，整個貨櫃竟被貨櫃車頭拖走4小時後再開回，裡面600件郵袋只還回100件，近1300公斤的500件郵袋不翼而飛，行政院今天召開治安會報，閣揆賴清德認為相關工作人員警戒心不足，指示關務署要提出檢討報告，以避免類似狀況再次發生。

行政院晚間發布新聞稿說，賴清德會中強調，這件事顯示海關關務工作至關重要，治安沒有永久的勝利，只有不斷努力，希望關務署同仁加強注意每批進出口貨物。

賴揆指出，上述事件中，工作人員對貨品轉口貿易可能調換不法物品的警戒心不足，嫌犯因而利用轉口過程調換不法物品，請加強留意是否為新犯罪型態。

為避免類似狀況再次發生，賴揆要求關務署提出檢討報告，並指示警政署配合基隆地檢署進行偵辦，抽絲剝繭溯源調查，加強監控重點公司，並讓社會大眾瞭解。

財政部次長吳自心說，由於過去轉口貨櫃在移運前無檢查，直至轉運到下一個目的地時才會開櫃檢查，移運過程隱藏風險，事件後已立即進行檢討。未來針對轉口高風險貨櫃，於基隆港移運前將進行移檢及緝毒犬嗅聞程序，而此事也突顯民國90年開始實施的「自由貿易港區」貨棧出現自主管理漏洞，未來一旦發現廠商自主管理有缺漏，海關即需加強管理強度。

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