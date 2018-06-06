吳音寧又陷爭議 民進黨人士：此時讓她下台反坐實無理指控

2018-06-06 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧近日陷入業務推廣費使用爭議，有熟知台北市情勢的民進黨人士指出，雖然國民黨、北市府近來持續砲打吳音寧，但不能因為批評聲浪大就直接讓她打包走人，因為這反而會坐實外界的無理指控，應該將事情一件件釐清，告知民眾真相。

北農總經理吳音寧上任以來一路挨批，近日更被控涉以業務費為民進黨綁樁、買洋酒贈民進黨北市黨部等爭議。不過，吳音寧雖然風波不斷，但兼任黨主席的總統蔡英文今天在中常會中特別肯定吳音寧是「會做事的人」，直言吳音寧不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解，要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。

《蘋果日報》報導，有熟知北市情勢的黨內人士指出，北農權力結構複雜，自2016年的監事改選以來，掌握全國農會系統的張榮味家族及農委會、北市府多次角力，最終才終於產生人選，若換人又會掀起另一波人事角力。另名黨內人士則說，吳音寧是由市府跟農委會共同推薦出任，民進黨當然要支持她，且吳音寧農運出身，照顧基層的理念與民進黨符合，雖然擔心爭議會影響選情，但「她做了很多事，為什麼要換她？」並指，若此時讓吳音寧吳下台，反而坐實不實傳言，應該是錯誤新聞要能被澄清、被平衡，對民眾說明真相。