台女遭中國男騙錢又騙婚 逾期居留巴拿馬

2018-06-06 19:20

〔記者呂伊萱／台北報導〕巴拿馬僑胞爆料指出，一名李姓台灣女子半年前遭張姓中國男子以「要結婚」哄騙到巴拿馬，卻不辦結婚、花光李女的錢，甚至要求李女在當地無償打工。李女苦不堪言想回台灣，求助於僑胞。僑委會今天表示，在當地闗懐救助協會協助之下，李女應該能順利搭上當地時間6日返台的班機回國。

巴拿馬僑胞透露，近期巴拿馬發生一起社會案件，有位台灣李姓女子被一名中國張姓男子以「要結婚」為由、騙到巴拿馬，但李女到了巴拿馬之後，張男不但把她從台灣帶來的錢全部拿去賭博，不辦結婚，甚至叫她在當地無償打工。

李女已逾期居留，苦不堪言想回台灣，故在網上向素未謀面的台灣僑胞求助，幸而借到回台的機票錢。但張男得知後，竟沒收李女手機，不讓她與外界聯繫。僑胞眼看事情緊急，在台商圈內緊急求救，許多台商動員起來、透過各種渠道協助李女，同時巴拿馬警方也開始介入調查，張男才同意帶李女到巴拿馬市辦出境手續。

僑委會副委員長呂元榮今天對此案說明表示，6月3日接到巴拿馬僑胞請求協助，而因巴拿馬大使館在斷交後撤館，我方在巴拿馬沒有駐外機構，行政業務由我駐尼加拉瓜大使館兼轄。不過碰到其他需要協助的情形，僑界在當地已經成立關懷救助協會，會長接獲此案後也關注案情，並請當地僑領親自前去探訪。

呂元榮轉述說，僑領親自見到張男和李女，張男表示「沒有不給她走」，應該能順利搭上當地時間6日返台的班機回國。

爆料僑胞也建議，台灣外交處境艱困，希望在沒有外交人員的國家，能夠指派台僑擔任僑務聯絡人，以解決僑務方面問題。因為要在每個國家派駐僑務官員，有實際上的困難，兼轄的駐處或大事館也是「遠水難救近火」，緊急事件發生時，根本派不上用場。