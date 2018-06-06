總質詢跨海移師七美望安 澎湖縣議會聚焦基層建設

2018-06-06 20:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣議會縣政總質詢今日移師七美、望安兩離島鄉，關心地方基層建設，縣長陳光復、縣議會議長劉陳昭玲、議員呂啟宗、陳佩真及縣府官員等一行人，都隨船前聽取地方民意心聲，並了解基層建設問題。

七美鄉近年來以雙心石滬聞名，每年吸引大批觀光客嚮往世界最美麗海灣風采，但眾多機車與遊覽車造成碼頭停車亂象，針對七美南滬漁港遊客服務中心旁道路腹地不足、道路狹窄問題，議員呂啟宗建議拓寬道路，增加大客車會車及迴轉空間、劃設機車停車格，以紓解交通亂象。對此，陳光復表示，在不違反中央海岸法規及國土安全規劃下，將地方意見攜回研議。

至於七美水庫壩堤底部漏水問題已久，導致水庫蓄水差，民眾長期抽取地下水，造成地層下陷，地下水井鹽化；陳光復也表示，縣府將會與水利署、水公司進行協調，希望妥善保護堤壩，七美900噸海水淡化廠也將要求水公司加速興建，解決七美民眾的民生用水問題。 而七美地標雙心石滬外圍堤面長期受海浪沖擊，形體已有後移現象，呂啟宗希望縣府協助解決。

陳佩真針對望安鄉將軍北港周邊設施問題表示關心，希望增加碼頭堤面高度、碰墊、漁具整補場及漁民上、下船階梯堤補強提出建議。此外，鄉民也提出希望增設望安潭門港捲網機，節省人力，方便漁民作業。漁船停泊於港區，財物時常失竊，也希望增加監視器，降低竊案發生。陳光復也允諾協助地方解決問題。