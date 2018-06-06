出席海峽論壇遭矮化 柯：我不知道

2018-06-06 18:12

〔記者蕭婷方／台北報導〕第十屆海峽論壇昨開幕，北市由副市長鄧家基循往例率團出席活動。北市議員鍾小平今於北市議會總質詢時指出，海峽論壇歡迎晚宴上，金門縣長陳福海、連江縣長劉增應都有被唱名、並上台合照，但活動對鄧家基隻字未提，直指柯高唱兩岸一家親，但北市卻被矮化對待。

對此，北市長柯文哲回應，沒有消息進來，自己不曉得此事，待了解此事後再進行處理。柯並說，與中國交往是延續性，會秉持對等尊重原則，有來、有往，「沒有尊重，我們就不會尊重你們了」。

鍾小平表示，柯文哲對外均公開表示「兩岸一家親」，但副市長率團出席第十屆海峽論壇卻遭矮化，活動從頭到尾未被唱名與合照。

鍾小平更細數過去兩岸交流狀況，以往中國上海市委統戰部長沙海林來北市進行城市交流，北市卻派當時的秘書長蘇麗瓊同台，雙邊層級差很多，北市已經明顯矮一截，現北市又遭中國矮化，應檢討北市與中國交流的層級；鍾更建議，北市未來要派代表赴中、進行兩岸交流，要先了解接待規格。

柯現場連說，我不知道這件事，沒人告訴我，也沒有消息進來，市長室會議也沒人報告這件事，這還要查一下，等查清楚會堅持對等尊嚴的原則處理，該怎麼做就怎麼做。

鍾小平並質疑，以往柯文哲說兩岸一家親、中國便支持市府，現國民黨參選人丁守中最近民調小贏柯，藍營陣營士氣大增，中國此次矮化鄧家基，可能是要玩兩手策略。

柯則回，台灣的本體性只要夠強就會構安全，外面的事便癌變去，我們只要做好自己的事。柯更強調，兩岸交流是延續性的，會秉持對等，有來、有往，「沒有尊重，我們就不會尊重你們了」。