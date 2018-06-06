AIT副處長台灣女婿將離任 外交部感謝貢獻贈獎章

2018-06-06 17:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（AIT）副處長傅德恩（Robert W.Forden）將離任，外交部長吳釗燮今天頒贈「睦誼外交獎章」給傅德恩。傅德恩與台灣淵源深厚，談及台灣民主轉型成為區域典範令他印象深刻；吳釗燮則說，台美關係在各領域都有長足進展，為感謝傅德恩長期為台美關係作出的貢獻，頒贈獎章。

傅德恩是台灣女婿，於1989年首次派駐台北，此次服務期滿已是外交官生涯中第4次派駐台灣。傅德恩即將離任，外交部今天頒贈「睦誼外交獎章」給傅德恩。吳釗燮以「好朋友」稱呼傅德恩，兩人互動友好熱絡，吳釗燮致詞時說，Rob對台灣有很深的感情，不只是因為他的太太來自高雄，相信也是因為台灣和美國共享同樣的價值觀。

吳釗燮也提到，此次為感謝傅德恩長期為台美關係作出的貢獻，頒贈獎章。在他的鼓勵、支持與努力下，台美關係有顯著的進展。例如台美在安全、貿易、投資、區域議題、人道救助等領域，都有了比以往更密切的合作。而台灣近期加入美國的全球入境計劃，台美共同訓練合作架構（GCTF）下的活動持續進行中，AIT新館即將落成，更是一個美國對台承諾的具體象徵。

傅德恩致詞時也提及美台合作的多項進展，並說到也許最重要的就是在台灣及美國政權轉移階段中，雙方共同努力，確保美台關係屹立不搖。而對他個人而言印象最深刻的，則是見證台灣民主發展，成為區域中值得學習的絕佳典範。

傅德恩外交資歷豐富，曾數度駐台，於2002年至2005年期間擔任美國在台協會高雄分處處長，並自2015年8月起擔任AIT台北辦事處副處長，駐台近3年，預定6月下旬離任。