「我已被檢驗20年」 黃偉哲臉書po文談大創案

2018-06-06 17:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲近來因「大創案」成為話題人物，他今日在臉書貼出影片，以內心話的方式進行澄清。

黃偉哲指出，這些外界的攻擊都已經被經濟部澄清，完全是子虛烏有的事，也沒有任何不法勾結的情況，他已被台南市民檢驗20年，他和鄉親之間的情感不會被不實的抹黑和謠言瓦解，也與市民共同約定「偉哲做得更好，讓市民過得更好，我們一起打拚。」

黃偉哲表示，他在台南的長期耕耘可受最嚴格的檢驗，他也向造謠者們表示，若非真正要與台南市民一起打拼的話，請不要一直抹黑與製造謠言。