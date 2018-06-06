竹縣長提名爭議 林為洲：不退國民黨繼續全力爭取提名

2018-06-06 17:22

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨新竹縣長提名爭議，3名國民黨立委今認為應尊重一開始的提名規則，尋求新竹縣長提名的國民黨立委林為洲今受訪表示，仍呼籲黨中央回歸前22個縣市都通過的初選制度，按照遊戲規則，他也說，他不考慮「退黨參選」的選項，仍會全力爭取黨提名。

國民黨日前撤銷以「全民調」決定新竹縣長提名人選，3名國民黨立委今早上廣播節目訪問，柯志恩表示，用全民調是要解決複雜問題，卻因問題複雜而廢除，邏輯完全錯誤；蔣萬安說，應尊重一開始的規則；陳學聖則說，制度可以讓所有人閉嘴。

認為應按原先規則、由全民調決定新竹縣長人選的林為洲下午受訪表示，遊戲規則的改變，對建立信任感來說是很大的傷害，如果改變，對按照遊戲規則準備的人相對不公平，制度的建立對國民黨來說是最為重要的，程序正義最沒有折扣，呼籲黨中央回歸前面22縣市都通過的初選制度，按照遊戲規則完成。

林為洲也聲明，第一，他不會退黨參選，第二，他會繼續在立院跟黨團同仁一起把立委工作做好，第三，在8月27日中選會登記前，全力繼續爭取國民黨提名。

林為洲說，黨中央對竹縣長提名目前有4種方法，包含全民調、徵召、開放、禮讓，全民調還是選項，希望黨中央可以維護原來的制度，聽取輿論的聲音，回歸制度，對國民黨、對候選人、對民眾可以展現改革決心，維持被信任度。

林為洲強調，建立制度對國民黨而言非常重要，將來的年輕人如果沒有大老、沒有背景，才有辦法按照制度為國民黨所用，如果沒建立制度，大家都要找大老來當後盾，對國民黨的改革十分不利。