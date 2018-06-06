「會做事的人」不是「政治人」 小英為吳音寧抱屈

2018-06-06 16:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕北農總經理吳音寧上任一路挨批，據轉述，民進黨主席、總統蔡英文今於中常會上表示，吳音寧是「會做事的人」，但她不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解；吳音寧現在面臨的是政治性的處境，要求農委會應有人協助吳音寧面對政治攻防。

小英指示農委會協助吳音寧面對政治攻防

民進黨中常會今邀農委會副主委陳吉仲專案報告「從520農民運動七大訴求談新農業的進度與檢討」。陳吉仲特別在簡報中聲援吳音寧，列出吳音寧與前任北農總經理韓國瑜比較，強調吳上任短短時間內，北農績效有非常明顯改善，從盈餘乃至於制度改革，都遠遠超過韓國瑜在任期間，吳音寧的表現並不如同媒體報導的那樣子。

與會者轉述，立法院民進黨團總召柯建銘隨後表示，吳音寧看起來做得很好，怎麼會被大家說得這樣子？蔡英文隨後也說道，吳音寧是會做事的人，但她不是「政治人」，不是很熟悉政治，在政治場合的應答容易被誤解。

民進黨發言人Kolas Yotaka會後轉述，蔡英文在陳吉仲專案報告裁示，民進黨做了那麼多改革，不能因為單一事件被人民誤會，對於網路謠言，行政院各部會到黨部，都要針對假新聞要做出適度的澄清平衡。

Kolas Yotaka指出，蔡英文會中特別表達她對農業關切，強調過去執政黨做不到的，民進黨執政2年做到很多事；她也說，民進黨曾一度執政、但非國會多數時，很多事情沒辦法完成，她也期許行政院和部會用更淺顯易懂方式，讓人民更加了解這2年在農業發展方面的進步。

蔡英文說，民進黨做了那麼多改革，不能因為單一事件被人民誤會，她特別裁示，希望各機關告訴民眾和社會大眾，真相到底是什麼，盼民眾不要對錯誤的假新聞所誤導；她也說，希望相關行政院各部會到黨，都能針對假新聞做出適度的澄清平衡。

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