蔡英文：民進黨各縣市都只有一個堅定支持的候選人

2018-06-06 16:10

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選戰白熱化，民進黨主席蔡英文今出席「縣市暨勞工黨部新任主委聯合宣誓典禮」致詞表示，年底的大選是一場艱困的挑戰，每個選區都將是激戰區，不容民進黨過度樂觀，她並強調，「每個縣市，都只有一個堅定支持的候選人」，民進黨只有團結才有機會，沒有分裂內亂的空間。

蔡英文會中頒發感謝狀予卸任黨部主委，新主委宣誓就任後也親自授予當選證書。她致詞表示，年底的選戰非常重要，期待民進黨新任跟連任的主委，帶領黨部的同志，組成最強的輔選團隊，共同贏得年底的大選。

她也請託在場卸任及新任主委，大力宣揚民進黨執政的成績，蔡英文說，民進黨有時候感覺起來是一個比較古意的政黨，努力做事，忙著做事卻沒有大聲地說出成果。但是民進黨的執政是有成績，也希望大家在努力做事兩年之後，現在要走出來大聲講，而且要到處講，重複講，讓支持者知道，投票給民進黨的價值在哪裡。

蔡英文也說，面對網路謠言，一定要幫忙澄清，也要順便教導選民分辨假消息、假新聞，「中央黨部跟各地方黨部要合作，啟動闢謠行動」，除了網路作戰，各地方黨部也要直接和選民面對面溝通，她相信這應該是最有效的澄清跟說明的方式，千萬不要讓對手扭曲真相。

民進黨要面對的，不只是對手候選人，還有中國無所不在的打壓。所以，民進黨一定要堅定團結，才能贏得勝選。「團結勝選」，就是民進黨最重要的目標。2018沒有失敗的空間，只有勝選，才能讓改革堅定地走下去。