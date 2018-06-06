北農業務推廣費 王世堅爆：韓國瑜買洋酒數十萬元

北市議員王世堅今質詢時，現場拿插滿箭的稻草人諷柯，並以「草船借箭」故事譬喻北市府近期任由北農爭議延燒，根本把北農吳音寧當作政治提款機、也讓各界攻擊民進黨。。（記者方賓照攝）

2018-06-06 16:23

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農爭議持續延燒，北農遭控涉以業務費為民進黨綁樁、並買洋酒贈民進黨北市黨部，北市長柯文哲昨還派政風處赴北農查帳。北市議員王世堅今於議會總質詢時爆，北農前總經理韓國瑜任內購買數十萬元洋酒，才是以業務費買洋酒最多的人。

是否買洋酒送民進黨？ 柯文哲：查帳沒發現

此外，北市議員江志銘也針對近期爭議詢問柯文哲，昨北市政風處查北農業務費，是否發現曾購買洋酒給民進黨北市黨部？柯文哲說，目前為止沒有發現。

王世堅今質詢時，現場拿插滿箭的稻草人諷柯，並以「草船借箭」故事譬喻北市府近期任由北農爭議延燒，根本把北農吳音寧當作政治提款機、也讓各界攻擊民進黨。

王更批市府昨天高調派人去北農查帳，副市長陳景峻兼任北農董事長，心知肚明用業務推廣費去買酒的其實是前總經理、現任國民黨高雄市長參選人韓國瑜，任內業務推廣費支出品項還直接寫「購買威士忌」，每瓶酒四到七萬元不等，任內購買了數十萬元之多，業務推廣費是歷屆總經理最多的。

現場王世堅還質疑，陳景峻副市長個人特支費每年有九十萬，身為北農董事長一年也動支了四十多萬元，質疑市府對吳落井下石。當場陳景峻還激動解釋，自己只是購買蔬果，自己還力挺吳，一度與王起口角。

柯文哲在一旁則緩頰，面對問題是解決問題第一步，老實說北農公司實在不應該搞成這樣，吳音寧到韓國瑜都沒必要損耗，自己也很少去查四大公司。柯強調，自己已交代陳景峻，北農要開臨時董事會，把議員質疑的事說清楚，這樣一直燒不是辦法。

柯文哲現場還誇吳音寧品行道德沒問題，但她實在太嫩，對台北政壇不熟悉，在北市就成為肉墊，「我還是很幫忙她」。

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