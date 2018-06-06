週刊爆侯友宜靠高育仁「發達」 侯辦：選舉負面操作

根據今日出刊的（6日）壹週刊報導，國民黨新北市長參選人侯友宜30多年前因協助解決新北市長朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁的婚外情案子，此後官運亨通，一路扶搖直上。對此，侯友宜競選辦公室駁斥，這是選舉期間的負面操作，絕非事實。（資料照）

2018-06-06 15:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕根據今日出刊的（6日）壹週刊報導，國民黨新北市長參選人侯友宜30多年前因協助解決新北市長朱立倫岳父、前台灣省議會議長高育仁的婚外情案子，此後官運亨通，一路扶搖直上。對此，侯友宜競選辦公室駁斥，這是選舉期間的負面操作，絕非事實。

侯友宜辦公室發言人賴冠群表示，文章引用30多年前的舊事、而且是26年前在選舉時已被控告過的不實事件，現在又操作來「牽拖」侯友宜，顯然就是在選舉期間的負面操作。

賴冠群說，侯友宜1986年擔任台北市刑大組長，當時完全不認識高育仁，絕對不可能被高育仁關切。這幾篇文章將高、侯聯結，就是「刻意牽拖」，絕非事實。

賴冠群表示，偵辦案件一定是被害人有報案程序，經由查證，此案件受害人是基隆地方望族顏家報案，警察刑事單位當然要偵辦，而週刊文章卻移花接木、含沙射影，非常惡劣。他強調，相關案件的過程侯友宜並沒有被任何人關切。

賴冠群強調，侯友宜從警30餘年，偵辦過無數刑事案件，現在有心人刻意找了某一陳年往事「爆料」給媒體，連結到候選人，這無疑就是典型的選舉操作，惡意抹黑，「選舉打負面抹黑，是陳年老招、屢見不鮮，但沒想到，新北市今年這麼早就開始烏賊戰了」。