佩琪告媒體 柯Ｐ：完全的尊重她

2018-06-06 15:28

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長夫人陳佩琪不滿政論節目質疑財產不清，日前委託律師，限時要求節目主持人、來賓等人登報道歉，並捐款至指定團體。市長柯文哲一反連日來低調態度，今下午則在臉書表態，當然如果她最後做了什麼決定，我會完全的尊重她。

柯文哲臉書貼文中表示，我太太很有個性，她本來就是一個獨立的人，所以提告跟寫臉書也不需要我同意。

他話說從頭，指這件事情要從去年世大運結束後說起，從那時候開始，一直有關於我的不實新聞出來，每天晚上的政論節目再來討論這些假新聞。抹黑抹紅整整快要一年了，要回應，也不知如何回應。不回應，變成是默認。

柯舉例，世大運閉幕時的黑衣人沒收場內觀眾的臺獨旗幟，但場內維安是憲兵和國安局負責的，這些都不是臺北市長直接管轄的，結果政論節目持續罵了一個多月。之後國安局發了一篇新聞稿，說明場內維安的憲兵是國安局指揮的，和北市府警察局無關，但之前罵成這樣，一篇小小的聲明根本沒人看。

「還有節目拿張照片出來，把黃向羣議員的哥哥黃向成當成辛旗（胡錦濤的助理），影射我去中國大陸做什麼賣臺事業」，其實當時他還在台大醫院當醫生，實在沒時間也沒能力搞什麼兩岸事務。甚至還有節目拿出一張5百萬的小吃店收據，指控我們選舉帳目不清，最後才說那個是道具，根本提不出任何證據。

最誇張的是，柯文哲表示，有節目說「郭（郭台銘）柯配」要參選2020年總統副總統，我到目前為止沒有跟郭台銘見過面，怎麼會有這種新聞？

面對假新聞、真指控，我們也有發聲明澄清，但人家根本不理會，繼續在節目上說謊造謠。這次講到我們家的財務，不小心被陳佩琪看到，只能算電視臺運氣不好，因為我們家的錢都是她在管的，所以她會跳出來，連很久沒開的臉書都重啟了。

柯文哲最後重申，我知道她很生氣，這幾年當市長，我學到「生氣時不要做決定」，所以我會再跟她溝通。當然如果她最後做了什麼決定，我會完全的尊重她。