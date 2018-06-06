侯友宜曾幫朱立倫岳父擺平小三？週刊爆從此官運亨通

週刊爆料侯友宜（左）與朱立倫（右）岳父高育仁關係匪淺，侯辦發言人駁斥。（資料照）

2018-06-06 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕2018新北市長國民黨參選人侯友宜目前聲勢看好，但有週刊爆料，官運順遂的侯在30年前就與新北市長朱立倫岳父高育仁關係匪淺，甚至還曾到高育仁的小三家「抄家」，化解高育仁政治前途路上的絆腳石。

根據《壹週刊》報導，一名重量級政壇人士爆料，侯友宜早在30年前就與高育仁結緣，當時擔任台灣省議會議長的高育仁位高權重，卻在解嚴前與一名小有名氣的女星王品方發生婚外情，男方後來想要結束這段感情，女方卻不肯放手，當年亦有不少黨外雜誌報導相關新聞。

報導指出，高育仁在當時是國民黨內看好的台籍菁英，原先打算花錢解決與王女的婚外情，卻因王女態度反覆，決定尋求「備案」。1985年1月，由侯友宜擔任組長的台北市刑大除暴組收到一封匿名檢舉，指控王品方對台陽建設董事長顏世宗、《計程車雜誌》社長陳建章「以色斂財」，侯友宜遂在同年3月率隊進入王女家中，說是要搜查非法槍彈，卻一反以往的搜索模式，只翻找王女的臥室，這讓王女驚覺對方可能是來查找她與高育仁的書信或錄音帶。

報導寫道，王女後來得知檢舉她的是顏世宗和陳建章，表明與他們許久沒連絡，且警方沒搜到不法事證，是否涉及誣告？侯友宜則告訴她，因兩人是幫派人士，若提告「他們會殺你」，後來考量到高育仁的政治前途，王女與兩人以50萬元和解。

報導稱，警方在1986年5月12日大陣仗帶著拘票再度找上王女，王女回到警局後才得知顏、陳控告她恐嚇取材，並隨即遭檢察官起訴，最終因恐嚇取財未遂入獄10個月，而侯的官運在此後扶搖直上，甚至以不到50歲的年齡成為史上最年輕警政署長。

對此，侯友宜辦公室發言人賴冠群駁斥，稱侯擔任北市刑大組長時並不認識高育仁，過去在辦理相關案件時也沒有被任何人關切，認為有心人士爆料給媒體刻意牽拖，屬於典型的選舉負面操作。