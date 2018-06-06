陳歐珀羅東後援會成立 陳金德前妻黃素琴力挺

2018-06-06 15:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣民進黨縣長參選人陳歐珀，今選在藍營縣長參選人林姿妙的地盤，成立五合一競選後援會，包含代理縣長陳金德前妻、羅東鎮長參選人黃素琴，縣議員劉添梧等人都到場站台，高呼團結勝選；至於會不會協助搓合陳歐珀與代理縣長陳金德關係，黃素琴了當說「會，這是我們應該做的事」。

下屆宜蘭縣長選舉，民進黨提名立委陳歐珀，國民黨則由羅東鎮長林姿妙披掛上陣，今陳歐珀在羅東鎮成立五合一大選後援會，並宣布由前縣長林聰賢競選時的羅東後援會長李文裕，擔任後援會會長，營造黨內團結之勢。

陳歐珀指出，羅東是宜蘭縣溪南最重要的鄉鎮，選定羅東鎮作為團結行動列車的第二站，以後援會的成立作為起手式，這正是象徵羅東領航出發。

今後援會成立，接受民進黨徵召，將從縣議員轉戰羅東鎮長的黃素琴也到場力挺，與陳歐珀相互拉抬士氣。

黃素琴歷任2屆議員，今也不忘酸一回羅東鎮政，她說，羅東鎮8年來沒有大幅進步，「有什麼改變大家心裡有數」。羅東還是有很多未來，如後火車站地區的規畫、轉運站設置等，怎麼讓青年回流、回鄉打拚，是她未來會努力的方向。

陳歐珀笑說，黃素琴是優秀鎮長人選，她（指黃素琴）也很有親和力，跟他的木訥性格可以互補，相互拉抬，並肩作戰。

另外，陳歐珀與陳金德關係，始終是外界焦點，雙方何時會再會面，陳歐珀則說，縣長（指陳金德）已表態支持我，兩人也經常碰面。至於會不會協助搓合雙陳關係，黃素琴直接了當說，「會，這是我們應該做的事」。