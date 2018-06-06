傳吳晟辭總統府資政救女？吳音寧：動盪不是因為我

台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後爭議不斷，外界質疑吳音寧適任問題，北市議員今在議場質詢時提問，傳聞吳音寧的父親、總統府資政吳晟不忍寶貝女兒受抨擊，有意請辭資政止血。（記者方賓照攝）

2018-06-06 14:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧上任後爭議不斷，外界質疑吳音寧適任問題，今有北市議員在議場質詢時提問，傳聞吳音寧的父親、總統府資政吳晟不忍寶貝女兒受抨擊，有意請辭顧問職幫止血，讓議員痛批一個吳音寧不但讓市長背黑鍋「不忠」，現在又讓父親辭顧問「不孝」，不忠不孝做到再大的位置也沒有用。

市議員林瑞圖指出，根據市府查帳結果，去年北農總計買了10幾瓶皇家禮炮、今年買了12瓶，全數總計不到30瓶。

林瑞圖強調「再給你一次說明機會」，到底有沒有買洋酒？對此，吳音寧表示，自己沒有買洋酒，但業務推廣費編列在各部門，包括業務部、管理部、營業部等都有，在管理部門總計買了多少酒，自己並不清楚。

林瑞圖進一步批，他聽說吳音寧的父親，堂堂總統府資政吳晟，為了幫女兒止血，有意請辭顧問職，吳音寧都已經43歲了，古有云「四十而不惑」，吳音寧應該要明辨是非，而不是拖累大家。

市議員王欣儀也追問吳，其父到底有沒有要為了止血請辭？吳音寧坦言，父親很反對她接任北農總座，但現在就是支持她，用不亢不卑的態度把事實說清楚，「我跟他說請相信我，我就是實在把事情做好。」目前父親也沒有提出要請辭顧問的意見。

王欣儀不滿痛批，「如果今天父親真的做到這地步，還讓市長為了力保你背黑鍋，影響這麼多人，造成這麼多社會資源浪費、動盪，不應該自請辭職嗎？應該要深自檢討，你的專業、能力、高薪，是不是有其他人更適任，是不是應該自動請辭？」

不過吳音寧仍不退讓回應，「動盪不是因為我」，一旁的市長柯文哲則趕緊出面緩頰說，自己第一年當市長也是當得亂七八糟，議員剛剛說的很對，不需要浪費這麼多時間在處理這件事情。

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