南投綠營執評委改選 黨部執行長表態退選

2018-06-06 13:59

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣黨部今日召開執行委員會過程中，評議委員改選出現戲劇性變化，黨部執行長曾琮愷基於黨內團結、和諧考量表態退選，使得評委改選局面，從原先8人搶7席變成同額競選，選情變得單純，至於執行委員改選，則呈現16人搶12席的態勢，激烈可期。

民進黨南投縣黨部主委、縣代表、全國黨代表等3項黨職改選，於日前落幕，緊接著，將在24日召開縣代表大會改選執行委員及評議委員，今日執委會開會重點在於審查參選人員是否符合參選及備選要件，結果全部符合資格。

儘管縣黨部主委陳昭煜尋求連任落敗，但仍展現運動家的精神，呼籲所有黨員及公職人員全力支持新任主委蘇昱誠，一起為年底五合一大選翻轉南投打拼。

黨部執行長曾琮愷指出，陳昭煜擔任主委近2年來，與台中、彰化、苗栗等縣市聯合舉辦青年營隊、老黨員回娘家、新住民歌唱比賽等大大小小活動超過100場，就是要讓民眾對民進黨有感，尤其，其任內為黨部留下創歷史新高的200多萬元「存款」紀錄，更讓人看到黨部開源節流的成果。

隨後，曾琮愷話鋒一轉表示，中央目前是民進黨執政，但在地方仍然是藍大於綠，且國民黨南投縣長林明溱主政可運用的縣府資源，遠比民進黨縣黨部多出數百倍，民進黨更沒有分裂的本錢，遂決定退出評委選舉。

執評委參選名單如下：執行委員應選12席，計有羅炘津、李秋榜、林翠蘭、游清海、嚴春霖、陳翰立、簡百聰、蕭麗紅、張志銘、詹文平、盧政裕、許阿甘、徐郁茹、杜必先、林偉嘉、洪巧娟等16人登記；評議委員應選7席，計有羅美玲、廖梓佑、黃仲平、李雅芳、林昆平、張紹澤、蔡明煌等7人登記。