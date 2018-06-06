選舉利多？朱立倫宣布國三教室優先裝冷氣

新北市議會國民黨團今天關心學校裝設冷氣的問題，市長朱立倫宣布，有升學需求的9年級（國中3年級）教室優先安裝冷氣。（記者賴筱桐攝）

2018-06-06 13:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕連日來高溫不斷刷新紀錄，學校教室有如悶燒鍋，苦了上課的學生。國民黨新北市議會黨團今天聯合質詢，盼市府在學校全面加裝冷氣。朱立倫當眾宣布，有升學需求的9年級（國中三年級）優先安裝冷氣，近日將展開需求調查。這項政策的宣布被外界視為選舉利多。

市議員連斐璠說，現在夏天高溫動輒36、37度，小朋友上課須忍受悶熱的環境，影響學習品質，希望市府在學校全面加裝冷氣，為避免造成財政負擔，她建議因地制宜，有需求的學校先提出，再評估可行性。

市議員陳明義認為，學童下課10分鐘在外面玩得滿頭大汗，如果馬上進到有冷氣的教室，很容易感冒，他建議不一定要裝冷氣，可以裝設空調系統，讓學童在舒適的環境上課，不至於太冷。

朱立倫回應，平均一間教室加裝冷氣須花費20萬元，若全市學校全面裝設，保守估計需要20億元經費，市府目前並無編列相關預算，且各地與各校需求不同，必須因地制宜，目前將針對升學需求的九年級教室優先安裝冷氣，電費則由使用者付費，其他部份再研議評估需求，漸進式完成。