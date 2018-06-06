各縣市爭裝冷氣 基隆林右昌認為不妥

2018-06-06 13:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕台北市、桃園市、台中市等縣市陸續喊出要在國中、小全面裝設冷氣，基隆市長林右昌今天中午到台北接受廣播電台專訪時，連說兩次「我覺得這個不是很好」，他認為，在國民義務教育階段，孩子得到的教育資源，不應該因為城市比較有錢或較窮，而有不一樣的待遇。

台北市等部分縣市陸續喊出要在國中小全面裝設冷氣，甚至引發選舉跟風效應。據教育部估算，全國國中小約3300餘校，校舍約2萬2000棟、約7萬2000間教室，先不算電費支出及設備維修費，光是加裝冷氣與改變相關用電設備的總經費，就估需855億2000萬元。

「這樣一國多制，對國民義務教育有很大的隱憂。」林右昌表示，國民義務教育是國民享有的基本權益，不能因為他出生在台北，或出生在花蓮海邊、南投山上，因為縣市財政充裕與否，使孩子在成長過程中得到的教育資源有所不同。

去年有統計台北市餐盒食品商業同業公會負責的100所台北市公私立學校的營養午餐，每天丟掉的廚餘量竟高達10公噸，林右昌說，台北市倒掉很多，窮縣卻連營養午餐都沒有，在國民義務教育階段，國民得到的資源因為城市比較有錢或窮而有不一樣的待遇，是國家競爭力危機，「不應該這樣子，這有點倒退嚕。」

林右昌強調，該不該裝冷氣見仁見智，但台北市這樣的動作，會造成選舉話題，台北市有錢，可是他要去考慮其他縣市，是否負擔得起，「我也花不起這個錢。」

基隆市政府表示，基隆市學校教室光是冷氣設備加上電力系統改善的經費就超過2億5000萬，依照目前基隆市的財源狀況，要全面裝設冷氣有其困難性，教室空調設備尚屬非必要設備，但可擬逐年改善的計畫，目前學校仍可就有特殊需求之學生及場所，如資源班、特教班、專科教室或密閉空間等，依其必要性設置空調設備，而各校的創客教室，冷氣也已是標準配備。