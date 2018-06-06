獨家》鮮豔流動廁所跟著跑 漢光演習被批無敵情概念

陸軍花防部砲兵部隊陣地到那裡，鮮艷的流動廁所就擺到那裡，遭諷毫無敵情觀念，演習演假的。（王姓民眾提供）

2018-06-06 13:18

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光34號」演習如火如荼演練，卻有民眾爆料指出，陸軍花東防衛指揮部砲兵營的砲陣地旁，卻出現醒目的橘黃色流動廁所，完全沒有敵情概念，陣地位置暴露無遺，大罵「敵人在戰時只要找到鮮艷的流動廁所，就可將部隊一舉殲滅！」實在有夠扯！

花蓮市王姓市民爆料指出，20幾年前他在陸軍砲兵部隊服役，不論是駐地或基地訓練，甚至在重砲射擊時，砲陣地均強調偽裝作業，不讓敵軍輕易發現，甚至還會找許多預備陣地，廁所都是官兵自己挖的，還要做好偽裝，沒想到現在的部隊完全變了，漢光演習期間，流動廁所跟著部隊到處移動，五顏六色就擺在陣地和各級指揮所旁，這是什麼樣的部隊？實在是看不下去！

他說，現在的官兵福利很好，但演習就跟作戰一樣，如此沒有敵情觀念，戰時怎麼辦？敵人是否找到流動廁所，即可標定部隊位置？國軍沒有敵情觀念到這種程度，還需要敵人嗎？

陸軍花防部政戰主任黃鍾昌表示，主要是考量到演習期間天氣炎熱，為了官兵衛生及不破壞環境衛生考量，且部隊也有不少女性官兵，才會想到租用民間的流動廁所，完全是環保的考量。

他說，確實沒有注意到偽裝這部份，已要求各部隊將流動廁所偽裝起來，不再曝露部隊及陣地的位置。