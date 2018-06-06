「妓世」代言人超狂 童仲彥自曝：嫖一次，對方就變女友！

台北市議員童仲彥積極推動性專區，日前提案議會民政委員討論性專區，卻只有2位議員出席。（資料照）

2018-06-06 13:27

〔即時新聞／綜合報導〕去年爆出家暴毆妻的台北市議員童仲彥，近來積極推動性專區的設置，不但親赴私娼寮考察、秀出愛滋檢驗報告，甚至還自爆嫖妓無數次，前天更在議會提案由北市府專案報告性專區設置政策，喊出「我的小蛋蛋一定要比大巨蛋快」。童仲彥今受訪時表示，自己真的有嫖妓過，還自曝無法算出一年嫖過幾次，「因為嫖一次，對方就變女朋友」。

據《蘋果日報》報導，童仲彥表示，他自己真的有嫖妓過，「但次數不多啦」，說出無數次並非打嘴砲，「總比假掰的政治人物說無次數好」，他強調次數根本不是重點，認為推性專區是為了讓有需求的人得到滿足，還能照顧到弱勢的性工作者。

至於「第一次嫖妓的時間點為何？」童仲彥則說，是在高雄當記者的時候發生的，強調「我不是為做愛而做愛的人，我很容易因為做愛去愛上女人」，認為對方從事這行業很可憐，知道對方住哪也會想去幫助她。童仲彥還說，自己剛當選議員時，女朋友都是從事特種行業的女人，因此他對這行業才會如此了解。

當被問到「一年平均嫖妓次數？」童仲彥則坦言真的算不出來，「因為嫖一次，對方就變女朋友，這樣要怎麼算次數？」他還自稱到國外都是認真考察絕對沒有嫖妓，「日前和柯市長到荷蘭參訪，單獨去紅燈區也真的是去考察而已」。