新北停車位嚴重不足 時力批規劃不周

2018-06-06 12:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量新北市議員參選人陳志明、曾柏瑜、唐聖捷、張祐銓及彭盛韶等人今天（6日）召開記者會指出，新北市政府的「停車供需調查」公開資料停留在5年前，對於停車問題缺乏具體規劃，需求嚴重不足，要求市府檢討改善。

陳志明表示，新北市府僅在2011、2012、2013年進行停車供需調查，此後整整4年沒有任何資料更新。藍綠兩黨新北市長候選人都允諾增設停車場，但沒有嚴謹的調查，淪為「空口說白話」。

曾柏瑜指出，2011年至2013年的新北市汽機車停車供需調查，僅針對12個行政區調查，其他17個行政區包括林口、五股等，完全沒有任何資料。以新店區為例，2011年僅針對碧潭及陽光運動公園2個觀光區進行調查，卻忽視居住人口密集的安坑、大坪林、七張等區。

唐聖捷說，2011年的調查報告顯示捷運新莊線通車前，周邊已有停車供需不足情形，但通車至今不見任何改善。而新莊副都心、新月橋及機場捷運線等地段，竟無公布任何停車供需調查資料，顯示市府在推動政策及都市計畫前，無事先評估及完善規畫。

張祐銓指出，中和的停車供需調查僅針對興南夜市兩處、四號公園及環球購物中心假日的統計，其他區域沒有，連做完調查的區域，4年以來也沒有改善措施，例如興南夜市機車停車位的需供比飆破3 （3台車搶1車位），迄今毫無改善。

彭盛韶表示，針對停車問題，朱立倫去年9月的施政報告，僅用短短3句話帶過，相較2015年的「台北市10年停車計畫」，針對各區汽機車供需現況進行分析，並提出10年願景及具體改善措施，新北市完全不及格。