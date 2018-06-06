斯洛伐克議員讚台灣 「亞洲地區民主代言人」

2018-06-06 12:28

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院副院長蔡其昌今天接見斯洛伐克衛生委員會議員柯拉齊（Marek Krajci）一行4人，蔡其昌表示，世界衛生大會（WHA）會議，中華民國再次被對岸中國打壓，他感到遺憾與可惜，期盼各位國會議員在貴國發揮影響力，讓台灣持續為國際社會做出貢獻。而柯拉齊除了讚台灣的健保體系是斯洛伐克值得學習的對象，且是亞洲地區民主代言人之外，他也再次重申，未來亦將持續為台灣在國際場合發聲，支持台灣有意義的參與各項國際組織。

蔡其昌接見時表示，台灣人民都很熱情與好客，科技產業上也擁有高度成就發展，更有自然美景及美味的台灣美食，這些台灣的美好都等著各位來親自體會。 前幾天國家圖書館與斯洛伐克經濟文化辦事處合作舉辦「捷克斯洛伐克建國百年特展」，這就是讓台灣人民知道貴國的最佳管道，透過兩國國會持續密切互訪、交流。

而台灣在今年世界衛生大會上獲得廣泛國際支持，蔡其昌指出，台灣作為國際社會之一員，在各個領域成就都願意跟全世界分享並做出貢獻，像本次於日內瓦召開之第七十一屆世界衛生大會（WHA）會議，中華民國再次被對岸中國打壓，他感到遺憾與可惜，台灣社會更充滿憤怒與不滿，世界衛生大會是對全世界人民的健康或是防疫醫療體系行為相關的重要會議，這種無禮之行為舉動，不但不禮貌也讓台灣在醫療上之成就難以與世界分享。

最後，蔡其昌更強調，防疫已經無國界之分，對人民之健康照顧也無國界之分，阻止台灣對世界防疫及人類健康產生貢獻是一種很大缺憾以及漏洞，期盼各位國會議員在貴國發揮影響力，讓台灣持續為國際社會做出貢獻。

中華民國與斯洛伐克國會議員友好協會會長、國民黨立委林為洲表示，下次就由他組隊拜訪斯洛伐克國會，希望可以透過交流，讓彼次更加了解，加深雙方在國際事務、觀光及經貿之交流，他認為從歷史的角度來看，任何衝突都是因為彼此不夠了解所產生，所以秉持這個想法，希望多加強國與國之交流與認識，才可以達到人類互助及和平的目標。

柯拉齊議員表示，今天所有國會成員都是來自斯洛伐克國會衛生委員會的成員，台灣是一個美好的國家，他看到兩國擁有共同之處，像是對自由民主價值之認同，台灣是亞洲地區民主之代言人，更是斯洛伐克在亞太地區之第二大投資者，未來期盼看到更多經貿深化交往。

柯拉齊議員說，透過這幾天之參訪，見識到台灣舉世聞名之健保體系，帶給他們很多啟發，台灣的健保體系是斯洛伐克值得學習的對象，他也再次重申，未來亦將持續為台灣在國際場合發聲，支持台灣有意義的參與各項國際組織。