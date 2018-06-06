參加國際智慧城市論壇 台南獲讚「隱藏的寶石」

2018-06-06 12:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市副市長張政源帶團赴英國倫敦參加國際智慧城市論壇（簡稱ICF），把「台南經驗」帶上國際舞台，分享運用資通訊科技打造友善城市環境。

ICF於6月4至6日舉辦全球7大智慧城市年度高峰會，張政源代表南市接受頒發2018年Top7獎座。

市府表示，6月5日下午國際論壇，由ICF主席兼創辦人John G. Jung與副市長張政源對談，張政源以「文化首都、科技翻轉」為主軸分享台南智慧城市發展歷程與亮點，John G. Jung用「隱藏的寶石（A Hidden Gem）」來稱讚台南，張政源也表達希望透過ICF 全球高峰會，與全世界更緊密聯結，幫助台南重新擦亮寶石，在全世界發光發亮。

John G. Jung說，他自己就參訪過台南3次，當時台南市市長賴清德也熱情接待他，賴清德在智慧城市的作為與願景令人非常佩服，難怪賴清德接下更大的重擔，擔任台灣的行政院長。

台南芒果節將於6月23日至7月舉辦，南市觀光旅遊局長王時思也邀請貴賓下個月就可來台南旅遊，因為台南芒果正盛產，一定要來品嚐。會場並播放台南簡介影片，介紹台南文化、小吃與觀光特色，及準備台南在地的鐵金剛鳳梨酥讓來自世界的貴賓品嘗，讓與會貴賓聽得「津津有味」。