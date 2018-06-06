兩岸關係 郝龍斌：應從「一家親」走向「一家人」

國民黨副主席郝龍斌在「海峽論壇」致開幕詞。（圖擷取自郝龍斌臉書直播畫面）

2018-06-06 12:03

〔記者施曉光／台北報導〕台北市長柯文哲主張「兩岸一家親」，國民黨副主席郝龍斌這兩天在對岸更進一步主張「兩岸一家人」，今天上午他代表國民黨主席吳敦義出席「海峽論壇」開幕致詞時，再度大彈「兩岸一家人」的調，不但說「兩岸關係應該從一家親，走向一家人」，還感謝對岸各級政府對於在中國大陸台灣人的照顧，讓所有台灣人感受到「家」的溫暖。

郝龍斌強調，過去在國民黨執政8年期間，在「堅持九二共識」與「反對台獨」的基礎上，讓兩岸關係發生積極良善的變化，如今「由於眾所周知的原因」，兩岸情勢動盪不安，過去雙方所累積的合作成果岌岌可危，去年兩岸直航班次已從2015年每週890班減到571班，今年春節加班機未能順利開航，陸客陸生來台人數大幅滑落，去年全年陸客來台人數從2015年的398萬降到273萬人，兩岸23項協議後續執行受到衝擊，有些甚至停擺。

郝龍斌說，兩岸交流應該開大門走大路，不論是藉由多舉辦類似「海峽論壇」的交流活動，或如同今年初中國大陸方面推出31條「促進兩岸經濟文化交流合作」措施，宣示將逐步為臺灣人民在大陸學習、創業、就業、生活提供同等待遇，都是值得肯定並且正確的方向。

他強調，國、共兩黨在兩岸交流合作的關係上應該是夥伴關係，在振興中華的關鍵時期，國、共之間唯有以「九二共識」、「反對台獨」為基礎的合作，才能振興中華，並對得起歷史所賦予的使命，而兩岸同文同種，血濃於水，兩岸關係應該從「一家親」，走向「一家人」。